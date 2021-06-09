شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 112 ألف رأس ماشية للوقاية من الجلد العقدي والجدرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن،والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

وتبين من التقرير،الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد بلغ 112 ألفاً و15 رأس،منها 91لف و95 رأساً من الأبقار،و 20 ألف و950من الأغنام والماعز وذلك «منذ انطلاق الحملة مطلع أبرايل الماضى وحتى أمس الثلاثاء 8 يونية 2021»،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

فيما أشار مدير الطب البيطري إلى أنه،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية،لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية،وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.