شكرا لقرائتكم خبر عن بالزغاريد.. أهالي نادي الصيد بالإسكندرية يتسلمون دفعة من وحداتهم: 3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالزغاريد والتهليل وشارة النصر، استقبل أهالى منطقة نادى الصيد فى الاسكندرية، شققهم الجديدة بعد تسلمها فى مساكن بشائر الخير 3، اليوم الاربعاء، بديلا عن منطقتهم تم إدراجها ضمن المناطق الـ7 التي يجري تطويرها وفق البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء بتكلفة إجمالية بلغت 811 مليون جنيه.

وشهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إجراء القرعة العلنية الأولى لـ112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لصالح أسر منطقة نادي الصيد، وسط أجواء من الفرحة، ومن إجمالي 6044 أسرة سيتم نقلهم تباعاً، بحضور العقيد أ ح أحمد محمد عباس المدير التنفيذي لمشروع بشاير الخير.

يأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطني المناطق العشوائية وتقديم كافة الخدمات لهم.

وأوضح المحافظ أنه عقب إجراء القرعة سيتم إبرام العقود القانونية الخاصة بالوحدات، وتسليم الأهالي الوحدات السكنية مباشرة. مؤكداً أن الوحدة السكنية تضم 3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية مجاناً.

وأضاف المحافظ أنه خلال شهرين سيتم تسليم ألف وحدة سكنية بمساكن بشائر الخير، لافتاً إلى أن إجراءات القرعة تتم وفق الأولويات للأهالي، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وجه بتوفير أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية لنقل نحو 6 آلاف أسرة وتوفير 1000 محل وورشة فى بشائر الخير 3 لأهالى منطقة نادى الصيد.

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد

3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث مجاناً .. إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لأسر نادي الصيد