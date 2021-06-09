شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزيري الخارجية والري.. تحرك مصري سوداني جديد بشأن سد النهضة الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت بوزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، جلسة المباحثات المشتركة بين الجانبين السوداني والمصري.

تراس الجانب السوداني الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية، وضم الدكتور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية، فيما ضم الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، والموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، وبحضور أعضاء وفدي البلدين.

وتتناول المباحثات قضية سد النهضة والمساعي المستمرة لتعزيز العلاقات بين البلدين بجانب التشاور حول مختلف القضايا التي تهم البلدين.

وسيلتقي الوفد المصرى الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة.

ومن المقرر ان يصدر بيان مشترك حول المباحثات السودانية المصرية.