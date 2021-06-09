شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 645776 طن قمح إلى صوامع وشون الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوشكت صوامع وشون محافظة الشرقية، على الانتهاء من استلام أطنان القمح، والتي تم حصادها من الأفدنة المنزرعة بمحصول القمح لهذا العام، ملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من حصاد محصول القمح لهذا العام، ومازال التوريد مستمرا حتى نهاية الموسم، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى الآن 645776 طنا و597 كيلو قمح.

وأوضح محافظ الشرقية أن صوامع وشون المحافظة ما زالت تفتح أبوابها يوميا لاستقبال القمح، مكثفة جهودها لإنجاح موسم حصاد القمح لهذا العام، والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي وانتهى في مطلع الشهر الجاري، بمساحة منزرعة بلغت 408 آلاف و898 فدانا، وتم الانتهاء من حصاد المساحات المستهدفة بمؤشرات حصاد مبهرة.

وناشد المحافظ الجهات المُسوقة للقمح بتوريده للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعاً لحدوث مشاكل والحفاظ على المحصول من الإهدار والتلف، مؤكداً أن الفترة القادمة حاسمة لإعلان إجمالي ما تم توريده هذا العام من محصول القمح لتتصدر محافظة الشرقية كعادتها المركز الأول على مستوى الجمهورية، سواء من حيث الزراعة أو الحصاد أو توريد أطنان القمح.

كما تابع محافظ الشرقية مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم.