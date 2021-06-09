شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية على أعمال السباكة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد طليب مدير عام القوى العاملة في الوادي الجديد الأربعاء، إنه تم البدء في تنفيذ دورة تدريبية لشباب الخريجين على أعمال السباكة، وتم إجراء الاختبارات عمليًا بمواقع العمل على الطبيعة للتأكد من إجتيازهم للدورة وتأهيلهم لسوق العمل.

وأشار «طليب» إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة (مهنتك مستقبلك)، وتحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.