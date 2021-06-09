شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد مطعم المدينة الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد سيد حرباوى، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الطلاب والتعليم، اليوم الأربعاء، مطعم المدينة الجامعية للاطمئنان على مستوى الخدمات وطريقة إعداد الوجبات المقدمة للطلاب.

وتفقد نائب رئيس الجامعة، أعمال الطهى، والالتزام بالاجراءات الصحية لإعداد الواجبات المقدمة لطلاب وطالبات المدن الجامعية، واتباع الاجراءات الوقائية واعمال التطهير والتعقيم المستمرة داخل أماكن تناول الوجبات بمطاعم المدينة الجامعية، واتباع اجراءات السلامة والصحة في اعداد وتقديم الوجبات للطلاب.

وقال، إن هذه الجولة الميدانية بمطاعم المدن الجامعية تأتى في إطار حرص الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس الجامعة، للاطمئنان على سير العمل بهذه الأماكن الحيوية التي تتعلق براحة الطلاب خلال فترة الامتحانات، مؤكدا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وارتداء العاملين للكمامات وتوزيع الوجبات الغذائية مغلفة في مواعيدها المحددة وبالطريقة السليمة لمنع الازدحام.