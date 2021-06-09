شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تموين الإسكندرية» يلتقي أصحاب المخابز بالغرفة التجارية لرصد المعوقات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء شعبة المخابز بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية الأربعاء، وذلك بناء على تعليمات الدكتور الوزير على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لتفعيل التواصل المستمر مع شعبة المخابز لحصر ورصد المشاكل التي تواجه أصحاب المخابز البلدية للوقوف عليها وحلها سواء مباشرة من قبل المديرية وأجهزتها المعنية أو تصعيد بعض منها إلى الوزارة لبحثها والعمل على حلها لتسهيل وتيسير العملية الإنتاجية.

حضر الاجتماع محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، وعصام اللبيدى، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، وناهد عامر، مدير إدارة شؤون التموين بالمديرية، وأحمد عبدالله، مسؤول الحسابات بإدارة شؤون التموين بالمديرية.

وعرض مجدى السرس، نائب رئيس شعبة المخابز، بعرض مذكرة تفصيلية بمشاكل المخابز إلى وكيل الوزارة لرفعها إلى وزير التموين وأفاد أن هناك مشاكل عديدة يقوم وكيل الوزارة بحلها فورا لتسهيل اعمال المخابز.

وفى كلمته للرد على النقاط التي أثيرت بالمذكرة المقدمة والمحصور بها عدة مشاكل، تواجه أصحاب المخابز أوضح وكيل الوزارة أنه ممثلاً عن الدكتور على مصيلحى لحل أي مشاكل تواجه العملية الإنتاجية المخابز وعرض المشاكل مباشرة على الوزير لتقديم الحلول من خلال المستوى الأعلى.

وكيل "تموين الإسكندرية" يلتقي أصحاب المخابز بالغرفة التجارية لرصد المعوقات (صور)

وكيل "تموين الإسكندرية" يلتقي أصحاب المخابز بالغرفة التجارية لرصد المعوقات (صور)

وكيل "تموين الإسكندرية" يلتقي أصحاب المخابز بالغرفة التجارية لرصد المعوقات (صور)

وكيل "تموين الإسكندرية" يلتقي أصحاب المخابز بالغرفة التجارية لرصد المعوقات (صور)