شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «رابطة مشجعي الأهلي في غزة»: مصر حاضرة في جراح فلسطين وأفراحها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ضياء الزهري، نائب رئيس «رابطة مشجعي الأهلي في فلسطين»، إن مصر حاضرة في قلب كل فلسطيني؛ في جراحها وافراحها«

وأكد «الزهري» خلال لقاء مصور له مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، والفضائية المصرية إن «مصر كانت موجودة وبقوة لرد العدوان على قطاع غزة»، لافتًا إلى أن «الاحتلال ضرب منطقة الرمال الراقية عمدا، لضرب الاقتصاد داخل القطاع وتهجير الأهالي، لكن مصر كانت حاضرة بقوة وتحركت المخابرات المصرية منذ اللحظة الأولى، وهذا ليس غريبا على مصر».

وتابع مشيدًا بمبادرة الرئاسة المصرية لإعادة إعمار غزة عبر تخصيص نصف مليار دولار لذلك: «مساندة مصر لفلسطين أمرًا ليس غريبا على القيادة والحكومة المصرية وشعب مصر؛ لذلك خرجت جماهير غزة للتأكيد على حبها لمصر في مسيرة ضخمة جابت جميع شوارع غزة فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنيه خطة إعمار غزة ورصد 500 مليون دولار لإعادة الإعمار».

و عرض «التليفزيون المصري»، صباح اليوم، لأول مرة حلقة برنامجه الصباحي الشهير «صباح الخير يا مصر»، من داخل قطاع غزة تضامنًا مع ضحايا القصف والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

حرص الإعلاميين محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبوزيد، على مدار الحلقة التي استمرت لمدة ثلاث ساعات متواصلة، على رصد الأوضاع المعيشية الصعبة لأهالي القطاع، ورصد آثار العدوان والقصف الإسرائيلي الأخير على القطاع المحاصر منذ ما يزيد عن 14 عامًا.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خصص 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع المنكوب.

هذا وغادر وفد إعلامي مصري مدينة العريش إلى معبر رفح البرى متوجها إلى قطاع غزة لتقديم برنامج «صباح الخير يا مصر» لأول مرة من قطاع غزة اعتبارا من ( الأربعاء ) ومتابعة الجهود المصرية في اعادة اعمار غزة والدعم المصرى للشعب الفلسطينى الشقيق.