شكرا لقرائتكم خبر عن السوريون يسيطرون علي جوائز جامعة عين شمس في المسابقه الأولى لمواهب الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، الفائزين في المسابقه الأولى للمواهب عبر الإنترنت للطلاب الوافدين والتي نظمتها إداره الوافدين والأساتذة الزائرين بالجامعة، تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة.

وفي كلمته رحب سعود بالطلاب الوافدين متمنيًا لهم دراسة موفقة متميزة في رحاب جامعة عين شمس، مؤكدا أن تميز جامعة عين شمس ليس فقط في العلم والمعرفة ولكن أيضا في اهتمام الجامعة بكل ما يبنى شخصية الطالب من خلال العلم والثقافة والفن والتي تظهر خريج جامعة عين شمس بشخصية متكاملة مميزة.

وأضاف أن المسابقات القادمة ستجمع كافة طلاب الجامعة ولن يتم تخصيصها للطلاب الوافدين، مما سيتيح لهم الفرصة للاندماج مع زملائهم المصريين، بالإضافة إلى دمجهم بصورة أكبر في المجتمع، إلى جانب تبادل الخبرات والثقافات مع زملائهم، مشيدا بما قدمه الطلاب خلال المسابقة من ابداعات فنية.

و استمرت المسابقة على مدار أسبوع شهدت مشاركه 25 طالب وطالبه بأعمالهم الفنية الأصلية بما في ذلك اللوحات والرسومات والتصوير الفوتوغرافي وعروض العزف على آله موسيقية والغناء.

وأضافت أن لجنه التحكيم تكونت من أساتذة متخصصين من كلية التربية النوعية بالجامعة تحت إشراف د. أماني حنفي مدير إدارة الوافدين بالكلية.

و تم تكريم الطلاب الفائزين ومنحهم جوائز الإبداع وجوائز نقدية، كما حصل جميع المشاركين في المسابقه على شهادات معتمده من الجامعة.

وكانت نتائج المسابقة كالتالي، ففي مجال الرسم حصلت الطالبة هاله خالد بكليه طب الأسنان ( اليمن ) على المركز الأول والطالبه آسيا أيوب كامل كليه الطب ( الهند ) على المركز الثاني، والمركز الثالث كان من نصيب الطالبه هديل عبدالكريم بكليه طب الأسنان ( سوريا).

أما في مجال التصميم فقد حصلت الطالبة حنان اللبابيدي كلية العلوم (سوريا) على المركز الاول، المركز الثاني حصل عليه الطالب عبدالعزيز وائل كليه الألسن (فلسطين ) والمركز الثالث حصلت عليه الطالبه أفره أفران كلية الطب ( الهند).

وفي مجال التصوير الفوتوغرافي كان المركز الأول من نصيب الطالبة أسيا ايوب خان كلية الطب ( الهند)، والمركز الثاني الطالب أحمد محمد الزيني كلية الطب ( سوريا) والمركز الثالث الطالبه حنان اللبابيدي كلية العلوم (سوريا ) .

وفي مجال الغناء فازت الطالبة نيون جاتشان كوك كلية الحقوق (جنوب السودان ) .

وفي مجال العزف الطالبة رهف عبدالرحمن سرور كلية الطب (سوريا).