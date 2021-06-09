شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تشارك في حفل تنصيب رئيس الكنيسة الأسقفية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، في حفل تنصيب المطران د. سامي فوزي، رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ومطرانًا لإبروشية مصر، بحضور رؤساء الكنائس الأسقفية حول العالم، والذي أقيم أمس في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وأناب البابا تواضروس الثاني الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر.

وتسلم المطران الجديد، رئاسة الكنيسة الأسقفية من الرئيس السابق، المطران منير حنا أنيس الذي ترأس الكنيسة الأسقفية في مصر، لمدة ٢١ سنة.