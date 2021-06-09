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الكنيسة القبطية تشارك في حفل تنصيب رئيس الكنيسة الأسقفية الجديد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، في حفل تنصيب المطران د. سامي فوزي، رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ومطرانًا لإبروشية مصر، بحضور رؤساء الكنائس الأسقفية حول العالم، والذي أقيم أمس في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وأناب البابا تواضروس الثاني الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر.

وتسلم المطران الجديد، رئاسة الكنيسة الأسقفية من الرئيس السابق، المطران منير حنا أنيس الذي ترأس الكنيسة الأسقفية في مصر، لمدة ٢١ سنة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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