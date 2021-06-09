شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نحاول إنقاذ طلاب الثانوية العامة ولا نجرب فيهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إلقاء اللوم على الدولة في موضوع الغش يكون أسهل طريق دائما وأبدا، وطبعا ستقوم الدولة بدورها.

وأضاف شوقي، في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تحت عنوان «تأملات ودعوة للبحث في ظاهرة الغش في التعليم»: «لكن لابد في نفس الوقت أن نتفكر في أسباب هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الاخيرة وإدراك أنها انعكاس لأمراض مزمنة في التعليم المصري والاهتمام بالنجاح بأى شكل حتى بدون تعلم وبدون استحقاق لأن الوجاهة الاجتماعية عند الكثيرين أهم من المهارة الحقيقية، ولأن طريقة تصميم التنافس على الجامعات من خلال المنفذ الضيق الأوحد وهو التنسيق يخلق هذه الحالة الهستيرية والتي أدت بنا إلى مافيا الدروس والسناتر والغش والتسريب والتهكير ،وضاع التعلم وضاعت المعرفة ولم يعد يهتم بهم الكثيرون».

وتابع: «يساهم الكثير (وليس الجميع) من أولياء الأمور في ضغوط هائلة على أبنائهم من أجل الحصول على درجات بأى طريقة للاسف بدلاً من التشجيع على اكتساب معرفة حقيقية تنفعهم لأن بالنسبة لهم المرور من التنسيق اهم من العلم.. علينا جميعا الانتباه لهذه الظاهرة والتفكر فيها وعدم ترديد الافكار المأثورة أن (التنسيق هو الحل الوحيد العادل لدخول الجامعات) وأن (النظام التراكمي سيحول المرحلة الثانوية إلى 3 سنوات ثانوية عامة) وما شابه».

وأكد وزير التعليم أن البقاء على ما نحن عليه لن يفيد أحدا ويؤذي الأبناء في المقام الأول.

وتحت عنوان «خواطر عن رحلة الإصلاح والتطوير في نظامنا التعليمي في المرحلة الثانوية»، كتب الوزير: «اسمحوا لي أن أعبر عن امتناني لكل المشاركين بآرائهم هنا وعلى مواقع تواصل اجتماعي أخرى وخصوصا المناقشات الهادفة والجادة والمحترمة، وأعتقد أنها وسيلة من وسائل الحوار المجتمعي المستمر والراقي والذي نتعلم منه جميعا».

وقال شوقي إن وصول قطار التطوير في المرحلة الثانوية إلى محطته الأخيرة أثار قضايا جوهرية متعلقة بالتعليم المصري ودفعنا جميعا إلى التفكر فيما نفعل، وتبين الكثيرون أن الوزارة تحاول جاهدة حل كثير من المشاكل من جذورها بدلا من الحلول الشكلية الدعائية وأنها لا «تجرب» على الأبناء ولكنها تحاول جاهدة إنقاذهم من ماضٍ كاد أن يطيح بهم.

وتابع: «منذ بدأنا تطوير المرحلة الثانوية في عام 2018 وحتى الآن فقد امتلكنا جميعا منصات رقمية هائلة لم تكن متوفرة قبل ذلك ومحطات تليفزيونية حديثة للسنوات من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي ومنصة إدارة تعلم على ﺑﻨﻚ المعرفة المصري ونمتلك البث المباشر من الوزارة وكذلك نمتلك مكتبات حصص (قناة مدرستنا) على اليوتيوب ونمتلك منصة (حصص مصر) للمراجعات».

وأضاف الوزير: «طورنا مدارسنا الثانوية بتقنيات كان الكثيرون لا يصدقون أنها ممكنة من خوادم وواى فاى وشبكات فايبر، وقدمت الدولة المصرية 1.7 مليون جهاز تابلت لأبنائها مجانا كى يستفيدوا من كل هذا المحتوى الرقمي الذي لا تمتلكه دول كبرى بينما نحن نمتلكه ونوفره مجانا لأبنائنا».

وأوضح شوقي: «اختلط الأمر في البداية واختزل الكثيرون التطوير في موضوع التابلت، وتلقينا أقسى ألوان الهجوم وتجاهل هؤلاء الفلسفة الحقيقية وراء كل هذا وهي الانتقال من تقييم معتمد على الحفظ لمسائل بعينها (يأتي بدرجات ولكنه لا يأتي بمهارة أو علم) إلى تقييم عصري مبني على أحدث نظريات التقييم لقياس فهم نواتج التعلم».

وتابع: «مرت 3 سنوات من الجهد والصبر حتى أصبح واضحا للأغلبية الهدف من كل هذا، وسوف ينجح أبناؤنا في هذه النقلة في التعلم ويحققون أحلامهم في الالتحاق بالجامعات قريبا».

واستطرد الوزير قائلا: «نعم تعرضنا للكثير من التشكك والهجوم والتخوفات وأحيانا التجريح الشديد ولكن إيماننا بالهدف جعلنا نكمل الطريق حتى هذه المرحلة الفاصلة.. ولن ينجح أي تطوير إلا إذا اقتنعنا جميعا بالهدف والفلسفة والغاية منه وأدركنا أن التغيير قد يكون صعبا ومليئا بالعثرات ولكنه أصبح حتميا اذا أردنا فعلا بناء جيل مصري من الشباب المؤهل».

وأشار إلى أن القدرة على تخيل المستقبل والصبر على الصعاب والإقدام على الحلول الجذرية يتطلب اقتناعا جماعيا ومشاركة منا جميعا، وليس وزيرا أو وزارة وحدها، مضيفا: «إذا أردنا فعلا تعليما مجانيا راقيا، تعليما بدون غش، تعليما بجودة عالية سيكون ضروريا أن نتكاتف ضد الأفكار البالية والعادات القديمة والمفاهيم الخاطئة وأصحاب المصالح في بقاء تعليمنا محلك سر».