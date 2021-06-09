شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تمنح مدينة زويل 19.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت مدينة زويل أكبر تمويل بحثي من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار(STIFA) (بمبلغ 19.5 مليون جنيه مصري) لإنشاء مركز التميز العلمي للمواد المرجعية المعتمدة في مجالي التشييد الكيميائي والتحاليل الطيفية المتطورة؛ حيث قامت الهيئة بمنح التمويل لكل من الدكتور عبدالرحمن ميهوب أستاذ مشارك في برنامج علوم النانو (الباحث الرئيس) والبروفيسور محمد الكردي (الباحث المشارك) أستاذ الكيمياء وعلوم المواد ومدير برنامج علم المواد والمدير المشارك في مركز علم المواد.

وقالت مدينة زويل في بيان أنه من المقرر أن يقوم المركز باحتضان الكثير من الأجهزة والبنية التحتية المتطورة لخدمة هدفه الرئيسي، وأيضا لخدمة المجتمع العلمي المصري وذلك بتلبية احتياجاته في مجالي التشييد الكيميائي والتحاليل الطيفية المتطورة.

كما أنه سيساهم هذا المركز في تخفيف العبئ على الاقتصاد المصري حيث تعتمد العديد من الصناعات والهيئات الاستراتيجية، بما في ذلك قطاع الأدوية، على المواد المرجعية المعتمدة لإختبار جودة المواد الخام والمنتجات الصيدلانية.

علمًا بأن المواد المرجعية هي مواد عالية النقاء يتم تصنيعها في ظل ظروف دقيقة من خلال سلسلة من التقنيات الحديثة، هذا ويهيمن على هذه الصناعة عدد محدود جدًا من الشركات الغربية مما يؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة وخلق أعباء اقتصادية على البلاد، ووضع الكثير من الصناعات الإستراتيجية والقرارات الرقابية تحت رحمة الشركات الأجنبية.

وبهذا سيساهم هذا المركز في توطين صناعة المواد المرجعية من خلال تجميع الخبرات المصرية في مجالات التشييد العضوي والتحليل الطيفي والحفز الكيميائي والاعتماد المعملي مدعومين بالتجهيزات الحديثة لدعم صناعاتنا المحلية الإستراتيجية وللحد من النزيف الاقتصادي.

من المتوقع أن يقوم مركز التميز في تعزيز جهود مدينة زويل لمعالجة بعض أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاهية) والهدف 17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).