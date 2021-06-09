إحباط ترويج 290 طن منتجات مجهولة المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، مسئولي 6 مصانع ومخزنين وشركتين، بحوزتهم منتجات مجهولة المصدر.

معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أفادت قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن وشركات عشوائية في مجال تداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة ومنتجات وأغذية مصنعة باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظتي (القليوبية - البحيرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المديرين المسئولين عن (6 مصانع – 2 مخزن – 2 شركة) بحوزتهم منتجات مجهولة المصدر.

بلغ إجمالي المضبوطات (200 طن منتج نهائي لمنتجات ورقية مجهولة المصدر ومعدة للتداول - 81٫850 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر وبدون ترخيص معدة للتداول – 3 طن مواد خام بلاستيكية مجهولة المصدر وبدون بيانات تُستخدم في تصنيع المنتجات البلاستيكية المنزلية المغشوشة والمقلدة – 15400 قطعة منتج نهائي لأدوات منزلية بلاستيكية مجهولة المصدر بدون بيانات معدة للتداول – 800 كيلو جرام مواد خام ومنتج نهائي لحلويات شرقية وغربية مجهولة المصدر ومعدة للتداول – 45900 كيس منتج نهائي لمواد غذائية مقرمشات أطفال مجهولة المصدر – 500 كيلو جرام خيط نسيج بدون بيانات مجهولة المصدر مُعدة للتصنيع – 30 رول قماش أبيض منتج نهائي بدون بيانات مجهول المصدر معد للتداول – 27 لوح كلادنج منتج نهائي مجهول المصدر معد للتداول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.