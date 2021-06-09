الجريدة الرسمية تنشر لائحة الموارد البشرية لوكالة الفضاء المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1225 لسنة 2021، بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية لوكالة الفضاء المصرية.

وجاء في المادة الأولى من القرار أنه يعمل بأحكام و لائحة الموارد البشرية المرافقة لهذا القرار في شأن موظفي وكالة الفضاء المصرية، وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية فيما يرد بشأنه نص خاص في الائحة المرافقة.

والمادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار واللائحة المرافق له.