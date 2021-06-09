الصحة العالمية ترد على "نظريات المؤامرة" بشأن لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تُنْشَر في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط فعَّالة في الحماية من التحوُّرات الجديدة.

وأوضحت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، أن التردد في أخذ اللقاح يُمثِّل تحديًا رئيسيًّا يحول دون وصولنا إلى أهدافنا المُتمثِّلة في تطعيم 30% من السكان في جميع البلدان بحلول نهاية العام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة اليوم الأربعاء، للحديث عن مستجدات الوضع الوبائي لكورونا.

وقالت الحجة: على الرغم من انتشار الشائعات ونظريات المؤامرة، فقد ثبت أن اللقاحات مأمونة، وتقي من العدوى الوخيمة والإدخال إلى المستشفى والوفاة، وضمان جودة اللقاحات ومأمونيتها وفاعليتها إحدى الأولويات القصوى للمنظمة، وينطبق ذلك على جميع اللقاحات الستة المُدرَجة الآن في قائمة المنظمة للقاحات المستعمَلة في حالات الطوارئ.

وأكدت أن التطعيم لا يعني أن نتخلى عن توخي الحذر، ونُعرض أنفسنا والآخرين للخطر، فينبغي تخفيف تدخلات الصحة العامة بحذر، وتقديم عنايةً شديدة للذين لم يتلقوا التطعيم.