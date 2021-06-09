شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركزي للتنظيم: كورونا سبب تعطيل الانتقال للعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك هيكل إداري جديد سيبدأ عمله بالعاصمة الإدارية الجديدة للأجهزة الإدارية والوزارت، كما أنه سيتم الانتقال بأعلى مستوى من الانتقاء لموظفي الجهاز الإداري بالدولة.

وأضاف «الشيخ»، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، والذي يُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه تم إجراء حزم تدريبية شاملة لكل المنتقلين والمرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن الجهات المختلفة تعمل للتحضير للانتقال.

وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا، هو السبب في تعطيل فرص الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بعض الشئ، إذ إن الدولة تنتظر ظروف جيدة للانتقال، مؤكدا أن هناك انتقال للموظفين بالشئون الإدارية والمالية والـ«IT».