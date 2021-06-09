شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد الأعمال النهائية لتطوير كوبري مبارك وحديقة 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة بعدد من شوارع حي غرب مدينة شبين الكوم، مساء الثلاثاء، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات على أرض الواقع وتذليل العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية والغير مخططة بنطاق العاصمة بهدف تنميتها وامدادها بالمرافق الأساسية، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، ورئيس حي غرب شبين الكوم.

وتابع محافظ المنوفية أعمال فرد طبقة السن بشارع غرب وبحرى الإستاد تمهيداً لأعمال الرصف، فضلا عن متابعة أعمال تركيب بلاط الأنترلوك والبلدورات بشارع عمرو (1،2)، وشارع حتحوت، وشارع فؤاد غباشي بأطوال 70 متر، ووجه المحافظ برفع كافة التراكمات الناتجة عن أعمال التطوير أولا بأول، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف النهائية بشارع البيئة النموذجي ( نادى الجمهورية) بطول 380 متر، وكذا متابعة أعمال الكشط بشارع مصنع الغزل تمهيدا لأعمال الرصف، ووجه بضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية لأعمال الرصف.

كما تفقد المحافظ الأعمال النهائية ووضع طبقة الأسفلت العدد 14 شارع متفرع من شارع أبوبكر، حيث تم الإنتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات بالأرصفة على جانبي عدد من الشوارع مع إستكمال باقي الأعمال بالشوارع الأخرى موجها الشركة المنفذة من الإنتهاء من جميع الشوارع بالمنطقة بنهاية الأسبوع، كما تابع أعمال تطوير اليوتيرن بمنطقة حديقة 30 يونيه (حديقة الطفل) وكذا أعمال الفواصل المضيئة بالجزيرة الوسطى ما بين عمر أفندي وتحيا مصر، ووجه المحافظ بإعداد تصور لتجميل منطقة اليوتيرن بشكل حضارى، كما وجه رئيس حي غرب شبين الكوم بإزالة أعمدة الإنارة القديمة وزرع أعمدة ديكورية حديثة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمنطقة وكذا إزالة اللافتات المخالفة.

كما شملت الجولة، تفقد المحافظ لأعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى مبارك، موجها القائمين على العمل بسرعة الإنتهاء من الأعمال لإفتتاحه قريبا ضمن إفتتاحات العيد القومي للمحافظة

وخلال جولته التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم، حيث التقى بأحد المواطنين يعانى من ظروف صحية واجتماعية صعبة، ووجه المحافظ ببحث إمكانية مساعدته لضمان توفير حياة كريمة له، كما وجه بعقد إجتماع تنسيقي بحضور مسئولى مياه الشرب والصرف الصحى لوضع حلول لمعوقات مشروع الصرف الصحي بقرية الراهب وذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين بشأن عدم الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي بالقرية.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتحسين الخدمة المقدمة لهم للأفضل، مؤكداً حرصه على الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات والتعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية.