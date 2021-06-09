شكرا لقرائتكم خبر عن التقسيط علي 15 عاما.. تعرف علي مساحة و أسعار شقق مدينة النور بـ العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مدينة النور الجديدة التي تقع في العاصمة الإدارية، سيطرت على محركات البحث على جوجل خلال الساعات الأخيرة، وذلك لمعرفة أسعار الشقق ومساحتها والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين بعد فتح باب الحجز في المشروع التابع لمجموعة طلعت مصطفي.

تقدم «المصري اليوم» خدمة لقرائها وتستعرض مساحة الوحدات السكنية في مدينة نور الجديدة في العاصمة الإدارية وأسعارها والخصومات عليها خاصة بعد إعلان الشركة عن خصم 5% عند الحجز خلال أول أسبوع.

مساحات الوحدات السكنية بمدينة نور الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة تتراوح بين 68 مترًا و230 مترًا، والعقار يتكون من دور أرضي و7 أدوار.

سعر الوحدة السكنية في مدينة النور الجديدة مساحتها 68 مترا بمليون و883 ألف جنيه، ويتم سدادها على أقساط بان تكون دفعة حجز 37.900 جنيه، بالإضافة إلى 5.5% وديعة ضمان، لتصبح مقدم الوحدة 52.350 جنيه، ودفعة تعاقد بعد مرور 3 شهور من تاريخ الحجز بقيمة 52 ألف جنيه.

وأن يكون القسط الشهري لمدة 15 سنة يكون بقيمة 5.275 جنيه، وان يتم سداد 15 دفعة سنوية وتسدد كل عام دفعة بقيمة 52.350 جنيه.

الشقة مساحة 84 مترا قيمتها 2 مليون و387 ألف جنيه، في مدينة النور الجديدة في العاصمة الإدارية ويتم السداد دفعة حجز بقيمة 66.350 جنيه، ودفعة تعاقد بعد مرور3 شهور من تاريخ الحجز بقيمة 66.350 جنيه، وأن يكون القسط الشهري لمدة 15 سنة 6685 جنيه، وان طريقة السداد على 15 دفعة سنوية تسدد كل عام بقيمة 66 ألف و350 جنيه.

الشقة مساحتها 120 مترًا بمدينة النور في العاصمة الإدارية سعرها 2 مليون و996 ألف جنيه ودفعة حجز تصل لـ83.300 جنيه، على ان تكون دفعة تعاقد بعد 3 شهور من الحجز تبلغ 83.300 جنيه، وان يكون القسط الشهري لمدة 15 سنة بمبلغ 8.390 جنيه، وذلك بجانب 15 دفعة سنوية تسدد كل عام دفعة بقيمة 83.300 جنيه.

يتم تسليم الوحدات السكنية المرحلة الأولى في مدينة النور الجديدة بعد 5 سنوات، وأن المشروع يتم تسليمه بكامل التشطيب للوحدات السكنية، وأن بداية الحجز يبدأ من اليوم الخميس 9 يونيو لمدة 5 أسابيع طبقا للشروط التي وضعتها الإدارة الخاص بمدينة النور الجديدة في العاصمة الإدارية.