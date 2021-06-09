شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يتحدث عن رغبة نجله في اللعب للزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، إن الفارس الأبيض يرغب في التعاقد مع نجله، على، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أحمد حسام ميدو، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»، إن الزمالك لم يتواصل معه بشكل شخصي حول نجله، ولكنه تلقي اتصالا من ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة يخبره بذلك.

وأكد ميدو، إن نجله على، يرغب في اللعب للقلعة البيضاء، مشددا:«حلم حياة ابني اللعب للزمالك، وهذا طبيعي فهو مشجع للنادي قبل أي شئ، وهذا شرف لنا كعائلة لأننا ننتمي للزمالك».

وواصل «أتمنى أن أرى نجلي يلعب للزمالك، لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة، وأعتقد بأنه سيصبح أفضل مني، لم أتحدث مع ودي دجلة عن أية تفاصيل مادية، ولكنني أبلغت ماجد سامي برغبتي في انتقال ابني للزمالك».

وتابع أنه من الوارد أن يحقق نجلي مع الزمالك، ما لم أحققه أنا كلاعب، وكنت أرغب في عدم فرض نجلي على الزمالك، وأن يطلبه النادي أسوة بما قام به حمادة إمام مع حازم الذي أصبح أسطورة فيما بعد».