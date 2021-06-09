شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: إلقاء اللوم على الدولة في موضوع الغش «أسهل الطرق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على ظاهرة الغش في التعليم. وقال شوقي إنه لا بد أن نتفكر في أسباب هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة وادراك أنها انعكاس لأمراض مزمنة في التعليم المصري والاهتمام بالنجاح بأى شكل حتى بدون تعلم وبدون استحقاق لأن «الوجاهة الاجتماعية عند الكثيرين أهم من المهارة الحقيقية»، ولأن طريقة تصميم التنافس على الجامعات من خلال المنفذ الضيق الأوحد وهو التنسيق يخلق هذه الحالة الهستيرية، والتي أدت بنا إلى مافيا الدروس والسناتر والغش والتسريب والتهكير، وضاع التعلم وضاعت المعرفة ولم يعد يهتم بهم الكثيرون.

وأضاف شوقي في تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، أنه دائما وأبدا يكون أسهل طريق هو القاء اللوم على الدولة في موضوع الغش، وبالطبع ستقوم الدولة بدورها، ولكن لأبد في نفس الوقت أن يساهم الكثير (وليس الجميع) من أولياء الأمور في ضغوط هائلة على أبنائهم من أجل الحصول على درجات بأى طريقة للأسف بدلا من التشجيع على اكتساب معرفة حقيقية تنفعهم لأن بالنسبة لهم المرور من التنسيق أهم من العلم.

وتابع شوقي: علينا جميعا الانتباه لهذه الظاهرة والتفكر فيها وعدم ترديد الأفكار المأثورة أن «التنسيق هو الحل الوحيد العادل لدخول الجامعات» وأن «النظام التراكمي هو ٣ ثانوية عامة» وما شابه، مؤكدا أن البقاء على ما نحن عليه لن يفيد أحدا ويؤذي الأبناء في المقام الأول والله أعلم.