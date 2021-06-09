شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نتوقع وصول شريحة قرض النقد الدولي خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تقرير البنك الدولي الصادر الثلاثاء، والذي خفض توقعاته بشان نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي والمقبل 2021-2022 قائلًا: «لسه ماشفتش التقرير ده»!

وردت الإعلامية لميس الحديدي على الوزير خلال برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «» ON، أن التقرير موجود اليوم على موقع البنك الدولي، ليرد الوزير قائلًا: «في اجتماع مجلس الوزراء السابق عرضت وزير التخطيط الدكتورة هالة السعيد توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادي وهي مابين 2.7% إلى 2.9% والأقرب هو 2.8%».

وتابع الوزير خلال المداخلة أن مراجعة صندوق النقد أكدت أن توقعاتهم وجود نمو لللاقتصاد المصري بمقدار 2.8%، وذلك لأن معدل النمو الاقتصادي المتوقع سيكون في متوسط 2.8% مع توقعات بأن تزيد النسبة أو تقل بمعدل 1% مابين 2.8-2.9%.

وأضاف معيط أن العالم المالي أوشك على الانتهاء وستكون النتائج حينها وفقًا لمراجعة صندوق النقد الدولي الأخيرة للاقتصاد المصري التي جرت منذ أيام وستؤكد النتائج بشكل أوقع حيث ينقضي العام المالي 2020-2021 في 30 يونيو المقبل.

وردًا على سؤال بشأن موعد إنتهاء مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري الأخيرة، ووصول الدفعة الثانية من قرض الصندوق، أجاب الوزير: «توقعاتنا أن يكون خلال شهر يونيو الجاري، وهو موعد متوقع لكن منعرفش الموعد النهائي لأنه أمر يعود لهم، وفقًا لآلية ترتيب اجتماعات الصندوق».