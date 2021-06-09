شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب عواكس بسيارات النقل الثقيل للحد من الحوادث في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت إدارة المرور في الوادي الجديد تركيب عواكس لسيارات النقل الثقيل، للحد من الحوادث ،وءلكو تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات المرورية والتفتيش على سيارات النقل الثقيل.

وانتهت إدارة المرور بالوادي الجديد من تركيب عواكس لـ32 سيارة نقل للحد من الحوادث.

وشهد مساء الأحد الماضي حادث كارثى عندما اصطدم أتوبيس لنقل الركاب بسيارة نقل متوقفة على طريق الخارجة الداخلة ،مما أسفر عن مصرع ٧ أشخاص وإصابة 21 آخرين.