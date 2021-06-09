شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «التضامن الاجتماعي» والهيئة الوطنية للاعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، ونادية مبروك، رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للإعلام وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة بشأن التعاقد مع الهيئة الوطنية للإعلام لإهداء برنامج علي شبكة البرنامج العام في الفترة من الساعة الـ11 صباحا وحتى الساعة الـ12 ظهرا، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع ليكون منصة إعلامية لإبراز دور وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة المواطن وترسيخ مفاهيم الحماية والرعاية والتنمية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه الدائم علي الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطن ولترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي والنهوض بالمجتمع.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تؤمن بدور الإعلام كشريك أساسي للتوعية ببرامج الوزارة، مشيرة إلى أن مصر بذلت جهودًا عديدة في البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطن، ولكن يبقى الانسان أهم ما تستثمر فيه الدولة، وهو الاتجاه الذي تبناه رئيس الجمهورية والقيادة السياسية، خاصة أن الدولة تثمن دور المواطن المصري سواء داخل الوطن أو خارجه.

وأضافت وزيرة التضامن أن الوزارة تؤمن بدور القوى الناعمة والإعلام شريك أصيل مع شباب المتطوعين، فهما يمثلان قوي ضاربة للنهوض بمصر، مشيرة إلى أن صوت الاعلام المرئي والمسموع والمقروء يقود الوعي في المجتمع المصري.

وأوضحت القباج أن الوزارة تسعد بالشراكة كذلك مع المجتمع المدني، خاصة أن الجمعيات الأهلية لها دور تنموي وتسهم في التمكين الاقتصادي، مشددة علي أهمية وصول صوت الاعلام للمستهدفين من الشركاء، ومن هنا جاء توقيع البروتوكول بهدف إذكاء الوعي المصري بالرسائل المسموعة، وتصحيح أوضاع العديد من القضايا.

من جانبه، قال محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، إن صناعة الاستقرار والتضامن الاجتماعي تعد من الصناعات الثقيلة التي يحرص عليها رئيس الجمهورية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، مشيرا إلي أن التعاون مع أجهزة الاعلام يعد اتجاهًا صائبًا، لأن دورها ليس تكميليًا، وإنما تلعب دورًا تنمويا وتنويريا وتنقل ما يحدث علي أرض الوطن بصورة صحيحة.

وأضاف أن دور وزارة التضامن يعد من أهم الأدوار بين الوزارات لأنها تبني حياة المواطن الغني والفقير والطفل والكبير والشخص السليم وذوي الهمم، وهي جهود يستهدف برتوكول التعاون تسليط الضوء عليها بشكل أكبر.

وأوضح رئيس الإذاعة المصرية أن الإذاعة تمتلك ٨ شبكات إذاعية منها شبكة القرآن الكريم، التي سيكون لها دور فاعل في برامج الوزارة خاصة في ظل التحديث والتغيير الكبير الذي تشهده الشبكة والتي يتابعها أكثر من ٤٠ مليون مواطن وكذلك إذاعة الشباب والرياضة والبرنامج العام، وهو ما سيسهم في نشر الوعي ببرامج الوزارة.

وقالت نادية مبروك رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات إن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا من البرامج والمشروعات الهامة للمواطن، كما أنها تلعب دورًا هاما في ظل مرحلة التنمية والاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.

ووفقاً لبروتوكول التعاون سيتم إنتاج تنويهات عن الوزارة وفيتشرات وإنتاج دراما عن خدماتها وتغطيات مباشرة وإنتاج سيمي دراما، كما تم الاتفاق علي أن شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات هي المنوطة بالإشراف على إنتاج المحتوى البرامجي والإعلاني محل الاتفاق.