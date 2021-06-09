شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي لا ينتهي.. ونتعامل باستمرار مع تحسين مستوى معيشة المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الكثير من برامج الإصلاح الاقتصادي لم تنجح لأن برامج الحماية الاجتماعية، لم تكن على نفس المستوى من حيث الفاعلية والقوة، مشيرا إلى أن أي محاولات إصلاح اقتصادي لها آثار تمس طبقات عديدة في المجتمع يجب معالجتها.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي صاحبه برامج حماية اجتماعية عديدة، منها تأمين صحي شامل، وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، وتوفير وتوصيل الخدمات للمنازل، وتوفير سكن اجتماعي، ودعم رغيف العيش والسلع التموينية.

وأردف وزير التموين: «مئات المليارات تخرج من الموازنة تستهدف شبكات حماية اجتماعية للمواطن، ونتعامل بشكل مستمر مع تحسين مستوى المعيشة للمواطن».

وأكد معيط أن الإصلاح الاقتصادي لا ينتهي، وإنما لابد أن يظل مستمرا حتى لا تعود الأوضاع لسابق عهدها، مردفا: «يجب استمرار خلق فرص عمل أكبر، وتحسين وضع الجنيه المصري أمام العملات الأخرى».