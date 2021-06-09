شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 27 طعنة.. طالب هندسة يقتل إمام وخطيب مسجد في الدقهلية «تفاصيل صادمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي إمام وخطيب مسجد في الدقهلية، مصرعه، مساء الثلاثاء، بعدة طعنات وجهها له طالب في كلية الهندسة اثر وجود خلافات بينهما .

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بني عبيد، من مستشفى دكرنس العام بوصول الشيخ وليد عمر عز الدين، 54 سنة، مقيم قرية الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد، جثة هامدة وبه عدة طعنات في الوجه والصدر، بادعاء تعدي من آخرين.

وانتقلت مباحث بني عبيد إلى مكان الواقعة وتبين أن وراء الواقعة شاب يدعي «ع. ا» طالب بالمعهد العالي للهندسة، بأكاديمية السلاب، وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض عليه.

وبالفحص تبين أن وجود أن شقيقة المجنى عليه كانت زوجة لشقيق المتهم وأنهما انفصلا من فترة ووجود خلافات بين الأسرتين، ووقت الحادث التقى الشيخ بالمتهم في الشارع ونشبت بينهم مشادة كلامية فأخرج الطالب من جيبه مطواة وطعن الشيخ عدة طعنات بالوجه والصدر وبلغت الطعنات 27 طعنة متفرقة .

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وعلل قتله للمجنى عليه أنه وجه له عدة شتائم وهدده بحبسه هو وشقيقه .

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة .