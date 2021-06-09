شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة تجتمع مع سفير رواندا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة السفير ألفريد جاكوبا كاليسا، سفير دولة رواندا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون في مجال السياحة.

حضر الاجتماع المستشار عبدالمحسن الشافعى، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، وفيلبيرت ناكورانجا، سكرتير أول سفارة رواندا.

وخلال الاجتماع، أشارت شلبى إلى لقائها مع سفراء الدول الأفريقية الأسبوع الماضى على هامش الاحتفال بيوم أفريقيا، حيث أكدت في كلمتها خلال هذا اللقاء ضرورة التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية بما يحقق صالح هذه الدول والرخاء لشعوبها.

وأشارت إلى أن مصر لديها العديد من المقومات السياحية وتمتاز بتنوع منتجها السياحى الفريد الذى يشمل السياحة الثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها.

وأضافت أن الدول الأفريقية لديها العديد من الإمكانيات والمقومات التي تميز كل دولة عن الأخرى، وأن التكامل بين هذه الدول سوف يؤدى إلى جذب مزيد من الحركة السياحية إليها.

من جانبه، أشاد السفير الرواندى بمقترح التكامل بين الدول الأفريقية في مجال السياحة من خلال تنظيم برامج سياحية تشمل أكثر من مقصد سياحى أفريقى مما سيكون له مردود إيجابى كبير على زيادة السياحة الوافدة لهذه المقاصد.

كما أعرب عن سعادته بإقامته في مصر، وأشار إلى أن رواندا بها أربعة متاحف معربا عن رغبة الجانب الرواندى في الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال تطوير المتاحف.

ومن جانبها، أعربت نائب الوزير عن استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب الرواندي في هذا الشأن.