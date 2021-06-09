شكرا لقرائتكم خبر عن لن تأخذ وقتا في الإجابة.. نصائح مهمة من وزير التعليم لطلاب الثانوية قبل الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحان التجريبي القادم لشكل امتحانات الثانوية العامة سيكون البروفة الأخيرة، وستتم تجربة الازدواجية بين الامتحانات الإلكترونية والورقية معا قبل الامتحان النهائي.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»: «مصر مستمرة في العملية التعليمية ومقبلة على إتمام إجراء الامتحانات رغم جائحة كورونا».

وتابع وزير التعليم: «الطالب سيستلم ورقة بها أسئلة ومعها بابل شيت لوضع الإجابات بها ومعه التابلت الخاص به».

وأكمل شوقي: «أنصح الطالب بكتابة اسمه على البابل شيت وأخذ الكود من ورقة الأسئلة لفتح الامتحان على التابلت لبدء الإجابة عن أسئلة الامتحانات، ومعظم أسئلة الامتحان عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد ولن تأخذ وقتا في الإجابة عليها».

وأوضح: «سمعنا تخوفات كثيرة من عناصر التكنولوجيا واحتمالية فشل منظومة التابلت أو انقطاع التيار الكهربائي أثناء امتحانات الثانوية، وبناء على ذلك نقول للطالب اكتب إجاباتك التي وضعتها على التابلت في البابل شيت أيضا حتى تكون في أمان حال حدوث أي عطل بالتابلت أثناء الامتحان».