شكرا لقرائتكم خبر عن «منعنا من الذهاب في طريق اللي يروح ميرجعش».. أحمد موسى: السيسي تحمل كثير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ البلد والوطن، من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن السيسي قال كلمة شهيرة «نموت إحنا قبل ما حد يقرب من المصريين أو يهددهم»، معلقا: «كلمة تدخل المخ متخرجش منه».

وأردف موسى بأن بريطانيا أنشأت جماعة الإخوان ودعمتهم منذ حسن البنا وحتى يومنا هذا، موضحا أن إنجلترا لا تحب مصر ولا نشتري منهم أسلحة.

ولفت إلى أن هناك أزمات ومشاكل كانت تحدث قبل 2014 وكنا نسمع عن شهيد العيش وكان هناك تصارع بين المواطنين من أجل الحصول على حصتهم من الخبز.

واستكمل موسى: «طوابير السيارات كانت متراصة أمام محطات التزود بالوقود قبل عام 2014، وكانت لا تخلو سيارة من حمل جراكن فارغة، بحثًا عن الوقود في أي مكان».

وأكد موسى أن السيسي تحمل الكثير وتحمل الصعاب وتبعات اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي ونجح فيه، الذي «لولاه كنا سنذهب في طريق اللي يروح ميرجعش».