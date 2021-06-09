شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجّه بتطوير ميدان الشعلة في الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، ميدان الشعلة بمدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة.

ووجّه بتوسعة الطريق المؤدي إلى البلد القديمة وتعديل مسارات السيارات بالميدان، لتيسير حركة مرور المواطنين والسيارات وتحقيق السيولة المرورية، وكذلك إنشاء باكيات للباعة الجائلين لتنظيم الحركة ومنع العشوائية بمحيط السوق.