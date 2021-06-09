شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير العشوائيات: 318 مليار جنيه للمناطق غير المخططة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن صندوق تطوير العشوائيات رصد 318 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة مثل عزبة الهجانة في ظل وجود 160 ألف فدان غير مخطط على مستوى المدن والحضر وهناك تكليف رئاسي لتطوير عواصم المحافظات والمدن.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ملف تطوير العشوائيات صعب ولكن مع وجود الرئيس السيسي ودعمه للملف تم التخلص من العقبات.

وتابع فاتورة مشروعات نقل السكن غير الآمن ستصل إلى 40 مليار جنيه قريبا بعد صرف 32 مليارا حتى الآن.

وأوضح أنه خلال شهرين سينتهي العمل في مشروعات المساكن غير الآمنة فضلا عن مشروعات أخرى في مختلف المحافظات مؤكدا أن مصر على قمة العالم في تطوير العشوائيات مشيرا إلى أن مشروع الأسمرات الذي تم تنفيذه في عام ونصف هو خطة خمسية لإحدى الدول الكبرى.