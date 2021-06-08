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وزير المالية يحسم الجدل حول رسوم الجمارك والدمغات على حقن علاج الضمور الشوكي

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حسم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجدل حول أزمة ارتفاع أسعار حقن علاج مرض الضمور الشوكي، مؤكدًا أن جميع أدوية الأمراض المستعصية معفاة من الجمارك بالفعل ولا يوجد أي رسوم جمركية عليها.

وقال الوزير في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «رسوم الدمغات المقررة على حقن الدواء مقررة لصالح نقابة المهن الطبية ورغم ذلك وفي سوابق كثيرة النقابة لا تتردد في التنازل عن هذه الرسوم لعدد من علاجات الأمراض المستعصية وهناك تجارب معهم أنهم تنازلوا عن هذه الرسوم».

يذكر أن جامعة عين شمس، كانت قد قالت إنها ليس لديها من العلاج سوى حقنتين فقط وهم على سبيل الهدية وناشدت الجامعة وزير المالية بإعفاء هذه الحقن من الجمارك والدمغات حتى يتسنى علاج الاطفال المصابين بمرض الضمور الشوكي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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