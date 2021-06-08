شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: تركيب منظم دائم للقلب لمريض بمستشفي الزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وإستمرارا لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة، قام الدكتور محمد ذردق استشاري كهربية القلب، ومدرب زمالة كهروفسيولوجية القلب، وبمساعدة الدكتور محمد هاني بحيري أخصائي القلب بمستشفي الزقازيق العام، بتركيب منظم دائم للقلب، لمريض متواجد بوحدة العناية المركزة للقلب بمستشفي الزقازيق العام، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف أطباء القلب والقسطرة ورئيس القسم ومدير المستشفي.

قدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة والقسطرة القلبية بالمديرية، ومدير المستشفي، أطباء القلب والقسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.