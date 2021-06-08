شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «جلوريا» التي حققت حلمها بزيارة مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السيدة الأمريكية، جلوريا فيتال، بعد وفاتها متأثرة بمرضها بالسرطان.
وزرات جلوريا فيتال، مصر، الشهر الماضي، لتحقيق أمنيتها.
وكتبت التنسيقية، عبر صفحتها: «وداعا جلوريا، كانت المحطة الأخيرة التي حملت أحلام السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان هي مصر، أرض الكنانة التي ودعت السيدة الأمريكية المحبة لمصر مع ذكريات تدفن بجانبها».
وقالت التنسيقية: «لم تكن زيارة عادية في حياتها، بل كانت وداعًا أخيرًا، أو كما يقال مسك الختام».
ورغم مرض جلوريا، عبرت نصف العالم هي وأسرتها لتحقيق حلمها.