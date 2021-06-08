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وفاة «جلوريا» التي حققت حلمها بزيارة مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السيدة الأمريكية، جلوريا فيتال، بعد وفاتها متأثرة بمرضها بالسرطان.

وزرات جلوريا فيتال، مصر، الشهر الماضي، لتحقيق أمنيتها.

وكتبت التنسيقية، عبر صفحتها: «وداعا جلوريا، كانت المحطة الأخيرة التي حملت أحلام السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان هي مصر، أرض الكنانة التي ودعت السيدة الأمريكية المحبة لمصر مع ذكريات تدفن بجانبها».

وقالت التنسيقية: «لم تكن زيارة عادية في حياتها، بل كانت وداعًا أخيرًا، أو كما يقال مسك الختام».

ورغم مرض جلوريا، عبرت نصف العالم هي وأسرتها لتحقيق حلمها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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