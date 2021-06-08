شكرا لقرائتكم خبر عن 11 موقعًا لإعطاء تطعيم كورونا في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة حريصة على توفير كل السبل للمواطنين، لتلقي لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وحياتهم، مؤكدا أنه تم إتاحة خدمة استقبال أهالي مدينة وقرى مركز فوه، لتلقي لقاح كورونا بمستشفى فوه المركزي، الذي تلقوا رسائل عقب تسجيل بياناتهم على الموقع المخصص للتسجيل من قبل وزارة الصحة، بإشراف الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لتصل أعداد المواقع التي تستقبل المواطنين بالمستشفيات والمراكز الطبية ل 11 موقعاً، مناشداً أهالي المحافظة بسرعة التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يوجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد ،وزيرة الصحة، على الاستجابة السريعة لتوفير الأجهزة للمستشفيات، مؤكداً أن مستشفى فوه المركزي شهدت تطويراً كبيراً في الأبنية والتجهيزات خلال الفترة الماضية لتلبي حاجة المواطنين، وتقدم لهم مستوى خدمة طبية لائقة، تماشياً مع السياسة العامة للدولة التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن المصري.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن جميع مراكز تلقى لقاح كورونا الـ11، تعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً بما في ذلك أيام العطلات والإجازات، مجددة الدعوة لأهالي المحافظة بالإسراع لتسجيل أسمائهم لتلقي اللقاح وعدم الانسياق خلف الحملات التي تهدف إلى التشكيك والتخويف من اللقاح، وتؤكد أن اللقاح آمن وفعال وموثوق .

وعلى جانب أخر أثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إستمرار حملات إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ منذ بداية جائحة كورونا في نشر الوعى الصحى وطرق الوقاية من فيروس كورونا ،وأهمية ارتداء الواقيات الشخصية وغسل الأيدى، وخاصة في الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.

وقالت الدكتورة سوسن سلام ،وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن إدارة التثقيف الصحى لا تدخر جهداً في توصيل المعلومة لجمهور المواطنين وتقوم الإدارة حالياً بحملات توعية داخل لجان الإمتحان للتوعية ،حرصا على صحة بناتنا وأولادنا من الطلاب.