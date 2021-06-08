نائب محافظ الجيزة يراجع تراخيص البناء للعقارات الجاري تنفيذها

جاء الاجتماعا مع أعضاء اللجنه لمناقشة ومراجعه أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقه قبل قرار اللواء وزير التنمية المحلية رقم ٢١٨ / ٢٠٢٠ الخاص بإيقاف أعمال البناء للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية، وكذلك حصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقه والتأكيد على مراجعه ملفات تراخيص الترميم الجديده للعقارات.

محمد يوسف

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