شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يراجع تراخيص البناء للعقارات الجاري تنفيذها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ورئيس اللجنه المشكله بقرار من المحافظ اللواء أحمد راشد، لمراجعه أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقه.
جاء الاجتماعا مع أعضاء اللجنه لمناقشة ومراجعه أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقه قبل قرار اللواء وزير التنمية المحلية رقم ٢١٨ / ٢٠٢٠ الخاص بإيقاف أعمال البناء للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية، وكذلك حصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقه والتأكيد على مراجعه ملفات تراخيص الترميم الجديده للعقارات.
حضر الاجتماع كلا من ممثلي مديرية الأمن و جامعه القاهرة وجهاز التفتيش الفني أعمال البناء ومديرية الإسكان بالمحافظة وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والمكتب الهندسي بالمحافظة والأدارات الهندسية بمدينة الجيزة.