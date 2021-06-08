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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد طريق المريوطية بنطاق مركزي البدرشين وأبوالنمرس (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن وطريق المريوطية بنطاق مركزي البدرشين وأبوالنمرس برئاسة المهندس محمود فؤاد لمتابعة حاله النظافه والأشغالات والرصف علي الطريق.
كما تفقد أعمال المرحلة الأولي لتطوير ورصف طريق ميت رهينة بداية من طريق المريوطية حتي متحف ميت رهينة بنطاق مركز ومدينة البدرشين ولايجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.
وجه نائب محافظ الجيزة بالإنتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال لتيسير الحركة أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
كما تفقد مدينة البدرشين لمتابعة حاله النظافه والأشغالات داخل المدينة، مشددا علي رئيس المدينة الأهتمام بأعمال النظافه والتجميل ورفع المخلفات والقمامه والأشغالات بشوارع المدينة أولا بأول.