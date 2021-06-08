شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الحلبي: تطوير القدرات العسكرية يحمي التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن قدرات الدولة الشاملة تعنى هي قدرات الدولة الاقتصادية والسياسية وأهمّها القدرة العسكرية، وهي التي تحمي كل الاستراتيجيات التنموية بكافة أشكالها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب على الدولة امتلاك أسلحة حديثة متطورة.

وأشار اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلى ضرورة التنويع في مصادر السلاح لأن هناك دول تستخدم قطع الغيار والصيانة كورق ضغط.

وأوضح أن الاستعداد الجيد عسكريا وامتلاك النظم العسكرية المتطورة يسهم في مواجهة العدائيات الحالية والمستقبلية، وضمان بقاء الدولة وحماية الثروات والمقدرات إلى جانب كونه ظهير قوي للعمل الدبلوماسي.

واستطرد اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن تطوير تسليح الجيش من أساسيات التنمية في الداخل والحفاظ على الثروات على حدود الدول.

وأكد أن قوة السلاح تزداد في يد المقاتل المصري لأنه يستخدمه باحترافية.