شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافي الكوري ينظم مسابقة التحدث والكتابة باللغة الكورية:جوائز تشجيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المركز الثقافي الكوري مسابقة المحادثة والكتابة باللغة الكورية لعام 2021 لطلاب معهد الملك سي جونج لتعلم اللغة الكورية بمقر المركز بالدقي وذلك وسط تدابير احترازية مشددة.

وشارك في المسابقة التي تٌقام للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا العام الماضي، نحو 17 من دراسي اللغة الكورية بالمعهد، في إطار خطة المركز لاستعادة أنشطته المعتادة بصورة طبيعية.

ويحرص المركز الثقافي على تنظيم هذه المسابقة كل عام لتشجيع طلاب معهد الملك سي جونج بمصر وتعزيز مهاراتهم في التحدث والكتابة باللغة الكورية.

وكان من المقرر أن يتأهل الفائز في المسابقة للمشاركة في برنامج تدريبي بكوريا الجنوبية وكذلك المشاركة في التصفيات النهائية للمسابقة التي تنظمها مؤسسة معهد الملك سي جونج في كوريا. ولكنه نظراً لصعوبة إجراء مسابقات أو تنظيم دورات تدريبية في كوريا بسبب تداعيات فيروس كورونا، سيتم منح الفائزين جوائز تشجيعية هذا العام.

وفازت بالمركز الأول الطالبة شروق عواد أحمد بعدما حصلت على أعلى تقييم عن موضوع تناولت فيه تجربتها الشخصية في تعلم اللغة الكورية.

ومن جانبه قال أوه سونج هو مدير المركز إنه بفضل شعبية الكي بوب والدراما الكورية، يزداد الإقبال على تعلم اللغة الكورية في مصر، مشيراً إلى تقدم حوالي 1300 شخص للفصل الدراسي الأول لمعهد الملك سي جونج في مصر في بداية العام الجاري.

ونوه أوه سونج هو بأن المركز الثقافي الكوري سيسعى إلى التوسع في تعلم اللغة الكورية من خلال مضاعفة عدد الطلاب المقبولين في المعهد، كما سيواصل البحث عن أنسب الطرق الممكنة لاستعادة أنشطته الثقافية تدريجياً في حقبة ما بعد فيروس كورونا.