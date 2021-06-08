شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تكشف عقوبة منع دخول «فتاة العباية» كافيه التجمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، أنه لا يوجد أي قانون ينص على منع دخول المواطنين بالزي المناسب الذي يراعي الأداب العامة، كما أنه لا يوجد ما يمنع دخول مكان سياحي أو غير سياحي بزيه طالما لم يمانع الأداب العامة، إلا أن هناك أماكن تحدد زيا خاصا بها.

وأضاف «بهجت»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن ما حدث من منع سيدة لارتدائها «عباءة» من التواجد بأحد الكافيهات بمنطقة التجمع الخامس هو خارج عن المألوف، ولابد على السيدة التي تعرضت لهذه الموقف التواصل مع وزارة السياحة على الخط الساخن «19653» وتسجيل الشكوى والإبلاغ عن تفاصيل الواقعة، كما أنه سيتم اتخاذ الإجراءات السريعة.

وأشارت إلى أنه حال إثبات صحة البلاغ سيتم اتخاذ إجراءات والتي تبدأ بالتحقيق مع صاحب المنشأة، بالإضافة إلى إجراء الجزاء القانوني عليه طبقًا لطبيعة الحالة، إذ أن الجزاء من الممكن أن يكون غلقا مؤقتا أو سحب تراخيص أو غلقا وإيقاف تام.