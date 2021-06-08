شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد منطقتي السويقة والشونة بالصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، منطقة السويقة والشونة بمدينة الصف، في إطار متابعة مشروعات حياة كريمة لتطوير منطقة السويقة بمدينة الصف لإنشاء سوق حضارية لائقة لاستيعاب جميع الباعة الجائلين وبهدف توفير فرص عمل ومنع التكدسات والازدحام بمدينة الصف، وذلك بناءً على تعليمات المحافظ اللواء أحمد راشد في إطار مبادرة حياة كريمة وبالقضاء على الأسواق العشوائية.

كما التقى نائب المحافظ بعدد كبير من أهالي المدينة للاستماع إلى طلباتهم واقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوى المدينة.