شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: إحلال ورفع كفاءة الكهرباء في قرى دسوق بـ2.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن مدن وقرى المحافظة تشهد تنفيذ أعمال إحلال ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين الخدمة للمشتركين بمدن وقرى المحافظة، باستثمارات 2 مليون و488 ألف جنيه بقرى مركز ومدينة دسوق، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة، واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، لمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأوضحت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، أن أعمال الإحلال والتجديد شملت إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض والتى تضمنت إحلال وتجديد محولات «الشرقى، المدرسة، غلاب، زقزوق، الأبعادية، ابوزرد، الخرزانى، على الملاح، عزبة مفتاح» بـ232 عمود بقرى شمال دسوق، ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مليون و943 ألف جنيه، وإحلال وتجديد محولات «حجرة المشروع، الشونة، البوصة، الشراقوة، الجبانة» بـ10كم موصلات معزولة بقرى جنوب دسوق ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 197 ألف جنيه،يأتي ذلك في اطار أهمية استقرار التغذية الكهربائية، وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

وأضاف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمحافظة، الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية شمل رفع كفاءة سلاسل قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال وتضمن تكبير قدرات«6» محولات بسلسلة الشيخ خليفة بمحول قدرة 200ك، ف، أ وفارغة كشك بقرى جنوب دسوق 248 ألف جنيه.