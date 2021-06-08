شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الإسكندرية الجديد بعد تنصيبه: السيسي يعمل لبناء مجتمع متقدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الجديد، عن شكره للدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الذي تفرغ للخدمة الروحية، قائلا: «خدمنا جميعًا وعشنا تحت رعايته وإشرافه لسنين عديدة بعد أن كرس حياته بالكامل لتطوير ونمو خدمة الكنيسة الأسقفية/ الأنجليكانية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي حيث أثمرت جهوده وتفانيه على مدى 21 عاما من العمل الدؤوب والرؤية الثاقبة عن الحدث التاريخي ألا وهو اعتماد ابروشية مصر لتصبح إقليمًا جديدًا من أقاليم الكنيسة الأسقفية في العالم وتنصيبه كأول رئيس أساقفة لإقليم الإسكندرية في 21 يونيو 2020».

وأضاف رئيس الأساقفة الجديد في خطاب تنصيبه بكاتدرائية جميع القديسين، الثلاثاء، تقدم الكنيسة خدمة اجتماعية وتعليمية وطبية وثقافية، تخدم المجتمع بكل أطيافه بلا تمييز على أساس جنس أو طائفة أو دين، مؤكدا: سوف تستمر الكنيسة في دعم الفقراء والمعوزين والمهمشين وذوي الهمم وتهتم بشكل خاص باللاجئين من خلال مؤسسة الرعاية الأسقفية والتي تضع نصب عينيها تنمية المجتمع وبنائه لينهض بسواعد أبنائه وبناته ويحقق الرخاء لأفراد المجتمع.

وتابع المطران الجديد: «نحظى بتشجيع الدولة المصرية في عملية بناء الإنسان المصري وهو ما نراه واضحا في العمل الدؤوب لرئيس جمهوريتنا عبدالفتاح السيسي، الذي يعمل بكل جد من أجل بناء مجتمع متقدم ناهض يقبل فكر الآخر ويقود إلى تنمية شاملة».

واعتبر رئيس الأساقفة الجديد أن دعوة الرب تمثل علاقة شخصية مشيرا إلى أن رؤية الكنيسة الأسقفية محورها الأساسي علاقة شركة قوية حقيقية مع الله، بهذا تتحقق نهضة روحية في كنائسنا وهي نهضة لا تحدث إلا من خلال علاقة قوية ولصيقة مع الله القدير بالروح القدس الذي يختارنا ويدعونا لنذهب ونأتي بثمر ويدوم ثمرنا.