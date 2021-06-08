شكرا لقرائتكم خبر عن احذر نفق الأزهر.. خريطة الرادارات وأنواع المخالفات المرورية التي يرصدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الردار نظام وضعته وزارة الداخلية لتسجل جميع أنواع المخالفات في الشوارع والطرق، وذلك ضمن جهود تبذلها الدولة في القضاء على حوادث السيارات.

تقدم «المصري اليوم» للقراء تفاصيل المخالفات التي يرصدها الردار في الشوارع والطرق السريعة، وما هي أماكن تواجدها في القاهرة والمحافظات؟

1- تجاوز السرعات المقررة.

2- خروج قائد السيارة عن الحارة المرورية.

3- تحدث قائد السيارة في التليفون.

4- عدم ربط قائد السيارة حزام الأمان.

طبقا لقرار وزارة الداخلية فإن الرادارات تنتشر في طريق السويس ومحور المشير NA ومحور المشير الجديد من الـ«NA» حتى أمن الدولة، كما يوجد في التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي وطريق المطار و6 كوبري أكتوبر وكورنيش المعادي وصلاح سالم ومحاور القاهرة الجديدة بالإضافة إلى الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات المختلفة في الأتجاهين.

وتلزم الرادارات الذكية الجديدة قائد المركبة بالسرعة المقررة، وعدم قيادة السيارة بتهور مع إلزام بقواعد وآداب المرور وربط حزام الأمان ومنع التوقف على جوانب الطريق.

الرادار الذي تم تركيبه في نفق الأزهر يلقط مخالفات الحزام الأمان والتحدث في المحمول بالإضافة إلى قياس سرعة السيارة وقت دخولها النفق إلى خروجها من النفق لتحسب التوقيت الذي استغرقه السيارة في داخل النفق.