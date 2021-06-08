شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يناقش مستجدات الأعمال بمشروع الإسكان التعاوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، اجتماعا موسعا للحديث عن كافة المستجدات وتطورات الموقف التنفيذى الخاصة بمشروع الإسكان التعاونى ببورسعيد، ومناقشة عدد من الموضوعات حول مشروعات التعاون بين المحافظة والهيئة وذلك بحضور اللواء حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذى لمشروع الإسكان التعاونى، مشددا على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من أعمال المشروع، وأكد أنه تم إنجاز معدلات كبيرة في تسكين المواطنين خلال السنوات الأخيرة، والتى شملت المرحلة الأولى والثانية إسكان اجتماعى بالإضافة إلى جزء من المرحلة الثالثة، وتسكين أكثر من 7 آلاف مواطن بديل عشوائيات لتصبح بورسعيد المحافظة الأولى الخالية من العشوائيات، إلى جانب تسكين بديل إزالات لعمارات ناصر والأمين، بالإضافة للإسكان التعاونى، مؤكدا أن هذه المعدلات تعتبر طفرة في مجال مشروعات الإسكان ببورسعيد.

وخلال اللقاء، عرض ممثلو الهيئة العامة لتعاونيات البناء والتعمير المخطط التفصيلي لمشروع (تايم سكوير) بشارع الأمين، والذى يعد مشروعا تنمويا سكنيا إداريا تجارى يشمل أبراج سكنية، وأول مول معلق يتم إنشاءه في مصر، وسينما ومركز ترفيهى، ومطاعم وأشهر الفنادق والمولات العالمية ولاند سكيب، وذلك في إطار توجيهات محافظ بورسعيد بخلق قطب تنمية جديد وسط بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع «تايم سكوير» يمثل إضافة مبهرة جديدة للمحافظة في مجال الخدمات والتنمية، ويعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال العام الحالي.