شكرا لقرائتكم خبر عن عرض «غنوة الليل والسكين» في قصر ثقافة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم فرقة مكتبة الشطب العرض المسرحى «غنوة الليل والسكين» من تأليف متولى حامد، أشعار يحيى سمير، ألحان بهاء صبحي، مساعد مخرج أحمد كمال، مخرج منفذ على عبدالجواد، تصميم دعايا يوسف حجاج، سينوغرافيا وائل بكري وإخراج إيهاب ذكريا، ويستمر حتى ١٠يونيو الجاري، وذلك في إطار الموسم المسرحى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ ضمن مشروع التجارب النوعية الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشؤون الفنية بفرع ثقافة أسوان.

يتناول العرض أحد السير الذاتية من التراث الشعبي، حيث يقدم قصة «شفيقة ومتولي»، تمثيل كريم عصام، أحمد كمال عبدالصبور، على عبدالجواد، حسام الدين حسن، إيمان نوبي، حبيبة زكريا، آية عبدالهادى، أمنية حسن، جمال عبدالحميد، محمد حمدي، ويقدمن دور «النائحات» ولاء عماد وابتسام أحمد، وفي دور «المجموعة' الممثلين محمد فراج، عمرو على عبدالمالك عبدالله، حسين مصطفى.