شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد معسكر الإيواء العاجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الثلاثاء، معسكر الإيواء العاجل المقام بأرض جميعة الشبان المسلمين بمدينة مرسى مطروح، بعدد 40 خيمة إيواء تسع 200 فرد.

واستمع المحافظ خلال تفقده لمخيمات الإيواء لشرح حول إعداد تلك المخيمات و توفير الخدمات الانسانية العاجلة من فرش واثاث ومواد غذائية وانارة وغيرها من ضروريات الإغاثة ، مع تقديم أوجه الدعم النفسي للتخفيف عن سكان الايواء، موجها بأهمية المراجعة المستمرة وتوفير المهمات والمستلزمات اللازمة مع الاستعداد الدائم لأى طارئ.

كما تفقد غرفة العزل المعدة لاستقبال أى حالات إصابة بفيروس كورونا أو أى أمراض أمراض معدية.