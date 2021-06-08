شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال إنشاءات الكليات الجديدة بمدينة طيبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الثلاثاء، جولة ميدانية بمدينة طيبة الجديدة لمتابعة سير أعمال إنشاءات كليات الجامعة، وما وصلت إليه نسب التنفيذ .

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء كلية الطب واستمع لشرح من مهندسي المشروع حول نسب التنفيذ، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ خطة الإنشاء في الوقت المحدد لها والالتزام بتطبيق مواصفات التنفيذ بأعلى جودة، وكذلك إنشاء سور يضم الأربع كليات في منطقة واحدة .

واستكمل رئيس الجامعة جولته، بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بكليتي التربية والعلوم، وطالب بتزويد العمالة لتسريع نسب الانجاز تمهيدا لافتتاحهما العام المقبل .

في سياق متصل تفقد رئيس الجامعة، معمل الاختبارات الالكترونية بكلية السياحة والفنادق، وما وصلت إليه نسب التنفيذ، وكذلك قاعات الامتحانات ومعامل اللغات والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال سير العملية التعليمية .

وفي ختام جولته عقد رئيس الجامعة، اجتماعا مع الدكتورة صابرين جابر، عميد كلية السياحة والفنادق ووكلاء الكلية لمناقشة أخر استعدادات الكلية لامتحانات نهاية العام.