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عضو لجنة مكافحة كورونا: التطعيم هو طوق النجاة من الفيروس بعد الله

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن التطعيم هو السبب الرئيسي لانخفاض معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأشار «النادي»، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، إلى أن إنجلترا أصبحت تسجل 6 وفيات في اليوم بسبب التطعيم، مؤكدًا أن التطعيم ضد كورونا باختلاف أنواعه هو طوق النجاة من فيروس كورونا بعد الله.

وأضاف أن أعداد من تلقوا اللقاحات في مصر ما زالت قليلة بالمقارنة بعدد المواطنين، لافتًا إلى أنه يتم تحديث بروتوكول فيروس كورونا؛ لأنه لا توجد حتى الآن أدوية مضادة للفيروسات بنسب عالية، ولكن هناك أدوية أثبتت فاعليتها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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