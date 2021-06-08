شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة مكافحة كورونا: التطعيم هو طوق النجاة من الفيروس بعد الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن التطعيم هو السبب الرئيسي لانخفاض معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأشار «النادي»، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، إلى أن إنجلترا أصبحت تسجل 6 وفيات في اليوم بسبب التطعيم، مؤكدًا أن التطعيم ضد كورونا باختلاف أنواعه هو طوق النجاة من فيروس كورونا بعد الله.

وأضاف أن أعداد من تلقوا اللقاحات في مصر ما زالت قليلة بالمقارنة بعدد المواطنين، لافتًا إلى أنه يتم تحديث بروتوكول فيروس كورونا؛ لأنه لا توجد حتى الآن أدوية مضادة للفيروسات بنسب عالية، ولكن هناك أدوية أثبتت فاعليتها.