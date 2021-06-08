شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 9 يونيو (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الأربعاء، شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية، لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية : شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 38 23

الاسكندرية 30 21

وادى النطرون 33 21

طنطا 37 22

شبين الكوم 38 23

دمنهور 36 22

بلطيم 33 22

مطروح 28 21

السلوم 30 20

سيوة 40 19

بورسعيد 32 22

دمياط 29 22

الزقازيق 38 23

المنصورة 37 22

الاسماعيلية 38 23

السويس 37 24

العريش 34 22

رفح 33 21

رأس سدر 35 23

نخل 35 19

نويبع 37 26

طابا 34 22

كاترين 32 17

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 36 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 39 24

بنى سويف 39 24

المنيا 39 25

أسيوط 40 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

ادفو 43 28

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 42 28

شلاتين 37 26

ابو رماد 36 26

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 26