السفير إيهاب فوزي يوجه الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بمنظمة تنمية المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

وجه السفير إيهاب فوزي، نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاتته خلال الإجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في مصر، بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الـ 22 الأقل نمواً في المنظمة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.

وقال السفير إيهاب فوزي، إن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لـ"منظمة تنمية المرأة" منذ خطواتها الأولى وحتى دخولها حيز النفاذ، ويتابع بشكل دقيق جميع مراحل استضافة مصر للمقر الدائم للمنظمة، بما في ذلك تخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لـ"منظمة تنمية المرأة"، مع تزويده بكافة الخدمات اللازمة.

وأوضح أن قرار تحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في المنظمة هو قرار بالغ الأهمية ويؤكد على حرص مصر على دعم المنظمة وإعطائها دفعة قوية للأمام ويساهم في تذليل جميع العقبات أمام عملها، فضلا عن أن توجيهات الرئيس تؤكد على مساندة مصر لقضايا المرأة في الدول الإسلامية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجتمعاتنا الإسلامية.

ووجّه الرئيس السيسي بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام، خلال اجتماعه أمس الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.